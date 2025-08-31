За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1082140 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 августа: 810 российских оккупантов, 38 ракет и 371 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1082140 (+810) человек
- танков — 11151 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23212 (+2) ед
- артиллерийских систем — 32199 (+27) ед
- РСЗО — 1476 (+0) ед
- средства ПВО — 1213 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 55062 (+371)
- крылатые ракеты — 3664 (+38)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60305 (+83)
- специальная техника — 3952 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии