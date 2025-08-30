За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 081 330 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 августа: 850 российских оккупантов, 6 танков и 316 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1081330 (+850) человек
- танков — 11149 (+6) ед
- боевых бронированных машин — 23210 (+19) ед
- артиллерийских систем — 32172 (+47) ед
- РСЗО — 1476 (+0) ед
- средства ПВО — 1213 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 54691 (+316)
- крылатые ракеты — 3626 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60222 (+106)
- специальная техника — 3952 (+0)
Источник: Минфин
