К закрытию межбанка 29 августа курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и в продаже. Европейская валюта подорожала на 3 копейки в покупке и в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 29 августа
|
Закрытие 29 августа
|
Изменения
|
41,28/41,31
|
41,30/41,33
|
2/2
|
48,17/48,19
|
48,20/48,22
|
3/3
Средний курс на наличном рынке: 41,10−41,55 грн/доллар, 47,90−48,50 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,37, евро — 48,22−48,40 грн.
Источник: Минфин
