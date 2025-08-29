Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает подавать иски против РФ для возмещения ущерба, нанесенного украинским банкам войной. На этот раз Фонд обратился в суд с иском на сумму более 2,8 млрд грн за убытком, понесенным Пивденкомбанком. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования подал очередной иск против рф на 2,8 млрд грн за убытки еще одного банка
В общей сложности ФГВФЛ уже подал пять исков против агрессора, два из которых были выиграны:
- «КБ «УФС» — иск на 1,9 млрд грн
- Групповой иск (объединяет Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, Банк Таврика и Фортуна-Банк) — на 498,5 млн грн.
Кроме этого, на рассмотрении судов первой инстанции находятся еще три дела:
- Иск по убытку Промэкономбанка на 651 млн. грн.
- Групповой иск по убыткам четырех банков (Банк «Киевская Русь», Актив-Банк, Энергобанк, Банк Петрокоммерц-Украина) более чем на 920 млн грн.
- Вышеупомянутый иск в отношении Пивденкомбанка.
По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования Виктора Новикова, Фонд не намерен мириться с потерей активов и продолжает готовить новые исковые заявления. Он отметил, что почти каждый банк, переданный в управление ФГВФЛ с 2014 года, потерял имущество, кредиты и ценные бумаги на оккупированных территориях.
По предварительным оценкам, общая сумма потерь банков, передаваемых под управление Фонда из-за российской агрессии с 2014 года, составляет 84 миллиарда гривен.
