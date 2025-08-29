Multi от Минфин
українська
29 августа 2025, 17:03

Фонд гарантирования подал очередной иск против рф на 2,8 млрд грн за убытки еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает подавать иски против РФ для возмещения ущерба, нанесенного украинским банкам войной. На этот раз Фонд обратился в суд с иском на сумму более 2,8 млрд грн за убытком, понесенным Пивденкомбанком. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает подавать иски против РФ для возмещения ущерба, нанесенного украинским банкам войной.
Фото: pixabay.com

В общей сложности ФГВФЛ уже подал пять исков против агрессора, два из которых были выиграны:

Кроме этого, на рассмотрении судов первой инстанции находятся еще три дела:

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования Виктора Новикова, Фонд не намерен мириться с потерей активов и продолжает готовить новые исковые заявления. Он отметил, что почти каждый банк, переданный в управление ФГВФЛ с 2014 года, потерял имущество, кредиты и ценные бумаги на оккупированных территориях.

По предварительным оценкам, общая сумма потерь банков, передаваемых под управление Фонда из-за российской агрессии с 2014 года, составляет 84 миллиарда гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

