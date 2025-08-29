Фонд гарантирования подал очередной иск против рф на 2,8 млрд грн за убытки еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает подавать иски против РФ для возмещения ущерба, нанесенного украинским банкам войной. На этот раз Фонд обратился в суд с иском на сумму более 2,8 млрд грн за убытком, понесенным Пивденкомбанком. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В общей сложности ФГВФЛ уже подал пять исков против агрессора, два из которых были выиграны:

«КБ «УФС» — иск на 1,9 млрд грн

Групповой иск (объединяет Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, Банк Таврика и Фортуна-Банк) — на 498,5 млн грн.

Кроме этого, на рассмотрении судов первой инстанции находятся еще три дела:

Иск по убытку Промэкономбанка на 651 млн. грн.

Групповой иск по убыткам четырех банков (Банк «Киевская Русь», Актив-Банк, Энергобанк, Банк Петрокоммерц-Украина) более чем на 920 млн грн.

Вышеупомянутый иск в отношении Пивденкомбанка.

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования Виктора Новикова, Фонд не намерен мириться с потерей активов и продолжает готовить новые исковые заявления. Он отметил, что почти каждый банк, переданный в управление ФГВФЛ с 2014 года, потерял имущество, кредиты и ценные бумаги на оккупированных территориях.

По предварительным оценкам, общая сумма потерь банков, передаваемых под управление Фонда из-за российской агрессии с 2014 года, составляет 84 миллиарда гривен.