українська
29 августа 2025, 15:36 Читати українською

В Украине закрывается сеть спортивных супермаркетов Athletics

Одна из крупнейших в Украине сетей спортивных супермаркетов Athletics объявила о постепенном прекращении своей деятельности. Об этом сообщила руководитель компании Людмила Кныш в интервью отраслевому порталу RAU.

Одна из крупнейших в Украине сетей спортивных супермаркетов Athletics объявила о постепенном прекращении своей деятельности.
Фото: rau.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Формальное решение о закрытии было принято в июне. По словам Кныша, основными причинами стали:

  • Падение доходов населения. Снижение покупательной способности украинцев.
  • Высокие издержки. Значительное удорожание логистики, энергоносителей и высокие арендные ставки.
  • Военные опасности. Неопределенность и дорогие страховки, отпугивающие потенциальных инвесторов.

Компания пыталась спасти бизнес, оптимизируя ассортимент, развивая онлайн-продажи и сокращая убыточные магазины. Однако этих мер оказалось недостаточно на фоне постоянного роста затрат.

Кроме того, переговоры о продаже бизнеса не имели успеха из-за высоких военных рисков. В настоящее время сеть Athletics насчитывает 29 магазинов в 15 городах, и ее закрытие приведет к потере работы для нескольких сот сотрудников.

Athletics

Сеть спортивных супермаркетов Athletics ранее была известна под названием «Спортмастер» и принадлежала российским владельцам. После ребрендинга компания перешла в собственность сингапурской фирмы Felix Trade, а ее бенефициарным владельцем стал Игорь Чернов.

По данным платформы OpenDatabot, в 2024 году компания демонстрировала высокие финансовые показатели: ее доход составил 1,8 млрд грн, а чистая прибыль — 353,1 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
