Текущая цена биткоина слишком низкая: JPMorgan ожидает роста до $126 000 к концу года

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan заявили, что текущая цена биткоина слишком низкая. По их мнению, справедливая стоимость первой криптовалюты составляет около $126 000, и она может достичь этого уровня до конца 2025 года. Об этом сообщает The Block.

Главной причиной такого прогноза является рекордное снижение волатильности биткоина — с почти 60% в начале года до примерно 30% сейчас. Это делает криптовалюту более привлекательной для институциональных инвесторов, поскольку по рискованности она приблизилась к золоту.

Ключевые факторы, влияющие на рост BTC

Корпоративные инвестиции. По словам аналитиков, компании активно покупают биткоин для своих резервов, что создает стабильный спрос и снижает волатильность. В настоящее время корпоративные инвестиции составляют более 6% общего предложения BTC.

Рост конкуренции. Компании, в частности KindlyMD и BSTR, активно накапливают криптовалюту, усиливающую конкуренцию на рынке.

Приток капитала через индексы. Включение таких компаний, как Strategy и Metaplanet, в крупные фондовые индексы, такие как FTSE All-World Index, привлекает новый пассивный капитал в рынок биткоина.

Согласно расчетам JPMorgan, если рыночная капитализация биткоина вырастет на 13%, чтобы соответствовать объему частных инвестиций в золото ($5 трлн), его цена должна достичь теоретического значения в $126 000. Это подтверждает значительный потенциал роста в ближайшие месяцы.

На момент написания новости стоимость биткоина составляет около $110 000. За неделю актив подешевел на 2,7%.