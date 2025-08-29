НБУ отозвал лицензию у страховой компании ИнтерЭкспресс

Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию в ЧАО «Страховая компания «ИнтерЭкспресс», которое было принято 28 августа 2025 года и вступает в силу со дня его обнародования — 29 августа, сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основанием для такого мероприятия стали результаты внеплановой инспекционной проверки, которая обнаружила, что страховая компания вела рисковую деятельность, представляющую угрозу интересам ее клиентов и кредиторов.

Выявленные нарушения:

Осуществление экономически нецелесообразных операций. Компания проводила операции, не имеющие экономического смысла.

Искривление отчетности. В информационных системах страховщика были обнаружены искажения и неотражения данных, что привело к существенному искривлению отчетности.

Уменьшение капитала. Уровень капитала компании упал ниже 90% от минимально разрешенного в течение определенного периода, что является нарушением требований к платежеспособности.

С момента отзыва лицензии ЧАО «СК «ИнтерЭкспресс» теряет право заключать новые договоры страхования и увеличивать обязательства по уже существующим.