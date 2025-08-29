Курс валют: доллар в банках подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 29 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,08−41,54 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,31−41,38, евро — 48,23−48,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,28−41,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,17−48,19 грн/евро.

