українська
29 августа 2025, 9:02 Читати українською

Количество фальшивых денег в Украине уменьшилось

По состоянию на июль 2025 года на миллион настоящих банкнот приходилось всего 3,3 поддельных. В 2024 году этот показатель был 5,1, а в 2021-м — более 7. Об этом сообщили в НБУ, пишет SPEKA.

По состоянию на июль 2025 года на миллион настоящих банкнот приходилось всего 3,3 поддельных.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие деньги чаще всего подрабатывают в Украине

Фальшивомонетчики больше всего берутся за купюры старого образца:

  • 500 грн составляют 78% всех подделок,
  • 200 грн — 18%,
  • другие номиналы — 4%.

В прошлом году (как и в 2021—2023 годах) больше всего подрабатывали банкноты гривны старого образца. По результатам 2024 года подделки банкнот гривны нового образца составляют всего 5,5% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составило в прошлом году всего 0,3 шт. В большинстве своем эти поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка аналогичный показатель в странах ЕС в 2023 году был более чем в три раза выше и составил примерно 16 поддельных банкнот евро.

«Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015—2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите. генерация», — отметили в НБУ.

Банкноты гривны современного поколения имеют обновленный дизайн, для их защиты использована специальная банкнотная бумага, а для банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, — современные оптически-сменные элементы защиты: оконная защитная лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения.

Подделка иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

На банкноты евро в прошлом году приходилось всего 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

Как проверить подлинность денег

Подлинность банкноты гривны проверяется следующими способами:

1. На ощупь — проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати;

2. Против света визуально проверяются:

  • наличие водяных знаков (многотоновый водяной знак — изображение портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины — гривны);
  • наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) — фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света;
  • наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи ГРН и изображения малого Государственного Герба Украины (трезубца);

3. Изменяя угол наклона банкноты, визуально проверяются:

  • изображения, выполненные оптически-сменными красками, которые изменяют цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003−2007 годов и новых банкнотах номиналами 20 гривен образца 2018 года и 50 гривен образца 2019 года) (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014−2019 годов);
  • «оконная» (частично введенная в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года коричневого цвета, 200 гривен образца 2019 года — синего, номиналом 500 гривен образца 2010 года — темно 2019 — пурпурного), содержащий изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривны (в банкнот номиналами 100−500 гривен), изображение малого Государственного Герба Украины (у банкноты номиналом 1 000 гривен). При изменении угла наклона банкнот наблюдается ярко выраженный кинетический эффект изменения направления движения фоновых изображений ленты;
  • латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлом и темном фоне — с короткой стороны).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
