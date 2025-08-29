Количество фальшивых денег в Украине уменьшилось

По состоянию на июль 2025 года на миллион настоящих банкнот приходилось всего 3,3 поддельных. В 2024 году этот показатель был 5,1, а в 2021-м — более 7. Об этом сообщили в НБУ, пишет SPEKA.

Какие деньги чаще всего подрабатывают в Украине

Фальшивомонетчики больше всего берутся за купюры старого образца:

500 грн составляют 78% всех подделок,

200 грн — 18%,

другие номиналы — 4%.

В прошлом году (как и в 2021—2023 годах) больше всего подрабатывали банкноты гривны старого образца. По результатам 2024 года подделки банкнот гривны нового образца составляют всего 5,5% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составило в прошлом году всего 0,3 шт. В большинстве своем эти поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка аналогичный показатель в странах ЕС в 2023 году был более чем в три раза выше и составил примерно 16 поддельных банкнот евро.

«Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015—2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите. генерация», — отметили в НБУ.

Банкноты гривны современного поколения имеют обновленный дизайн, для их защиты использована специальная банкнотная бумага, а для банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, — современные оптически-сменные элементы защиты: оконная защитная лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения.

Подделка иностранной валюты

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

На банкноты евро в прошлом году приходилось всего 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

Как проверить подлинность денег

Подлинность банкноты гривны проверяется следующими способами:

1. На ощупь — проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати;

2. Против света визуально проверяются:

наличие водяных знаков (многотоновый водяной знак — изображение портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины — гривны);

наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) — фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи ГРН и изображения малого Государственного Герба Украины (трезубца);

3. Изменяя угол наклона банкноты, визуально проверяются: