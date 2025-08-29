За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 080 480 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 августа: 850 российских оккупантов, 28 ракет и 414 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1080480 (+850) человек
- танков — 11143 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23191 (+6) ед
- артиллерийских систем — 32125 (+61) ед
- РСЗО — 1476 (+2) ед
- средства ПВО — 1213 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 54375 (+414)
- крылатые ракеты — 3626 (+28)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60116 (+109)
- специальная техника — 3952 (+0)
Источник: Минфин
