Украинские сельхозпроизводители, занимающиеся животноводством, смогут получить государственную компенсацию за строительство или реконструкцию ферм. В рамках программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» им возместят до 25% расходов. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Аграриям компенсируют до 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Эта программа распространяется на объекты, строительство которых началось не ранее 24 февраля 2022 и которые были введены в эксплуатацию в период с 1 января по 30 сентября 2025 года. Компенсация будет касаться строительства и реконструкции:
- ферм для скота;
- доильных залов;
- объектов для переработки побочных продуктов животного происхождения
Как получить возмещение
Заявки на получение компенсации будут приниматься через Государственный аграрный реестр после публикации объявления. Прием документов продлится до 20 октября 2025, а их рассмотрение завершится 5 декабря 2025 года.
Следует отметить, что в 2025 году не предусматривается компенсация стоимости закупки племенного поголовья из-за отсутствия бюджетного финансирования.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии