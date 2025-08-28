Аграриям компенсируют до 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм

Украинские сельхозпроизводители, занимающиеся животноводством, смогут получить государственную компенсацию за строительство или реконструкцию ферм. В рамках программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» им возместят до 25% расходов. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Эта программа распространяется на объекты, строительство которых началось не ранее 24 февраля 2022 и которые были введены в эксплуатацию в период с 1 января по 30 сентября 2025 года. Компенсация будет касаться строительства и реконструкции:

ферм для скота;

доильных залов;

объектов для переработки побочных продуктов животного происхождения

Как получить возмещение

Заявки на получение компенсации будут приниматься через Государственный аграрный реестр после публикации объявления. Прием документов продлится до 20 октября 2025, а их рассмотрение завершится 5 декабря 2025 года.

Следует отметить, что в 2025 году не предусматривается компенсация стоимости закупки племенного поголовья из-за отсутствия бюджетного финансирования.