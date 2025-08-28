Более 10 европейских стартапов с начала года стали «единорогами»

Несмотря на летнее затишье, европейская венчурная экосистема демонстрирует устойчивость. В первом полугодии 2025 года 12 европейских стартапов достигли статуса «единорога» (компании с отметкой более $1 млрд). Эта положительная динамика свидетельствует об активизации инвестиций в ключевые технологические сектора, сообщает TechCrunch.