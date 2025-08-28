Несмотря на летнее затишье, европейская венчурная экосистема демонстрирует устойчивость. В первом полугодии 2025 года 12 европейских стартапов достигли статуса «единорога» (компании с отметкой более $1 млрд). Эта положительная динамика свидетельствует об активизации инвестиций в ключевые технологические сектора, сообщает TechCrunch.
Более 10 европейских стартапов с начала года стали «единорогами»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Наибольшее внимание инвесторов привлекают компании, работающие в сфере биотехнологий, оборонных технологий и, особенно, искусственного интеллекта.
Новые европейские «единороги» 2025 года
- Lovable (Швеция). Стартап в сфере разработки ИИ стал «единорогом» всего за восемь месяцев после запуска, привлекая $200 млн при оценке $1,8 млрд.
- Fuse Energy (Великобритания). Компания по возобновляемой энергетике, основанная бывшими руководителями Revolut, получила отметку более $1 млрд.
- Mubi (Великобритания). Сервис стриминга фильмов привлек $100 млн, достигнув отметки в $1 млрд.
- Зама (Франция). Разработчик гомоморфного шифрования привлек $57 млн, оценка компании превысила $1 млрд.
- Isar Aerospace (Германия). Компания, занимающаяся космическими запусками, стала «единорогом» после получения конвертируемого займа на сумму около $173 млн.
- Tekever (Португалия). Стартап, создающий дроны двойного назначения, подтвердил оценку более $1 млрд после привлечения нового раунда финансирования.
- Quantum Systems (Германия). Разработчик автономных дронов привлек €160 млн (около $172 млн).
- Parloa (Германия). Стартап, предлагающий платформу разговорного ИИ, получил $120 млн и отметку в $1 млрд.
- Isomorphic Labs (Великобритания). Платформа для разработки лекарства на основе ИИ привлекла $600 млн в своем первом внешнем раунде финансирования, что вывело ее в категорию «единорогов».
- Tines (Ирландия). Стартап, занимающийся автоматизацией рабочих процессов на основе ИИ, привлек $125 млн и получил отметку в $1,125 млрд.
- Verdiva Bio (Великобритания). Биотехнологическая компания, разрабатывающая пероральный аналог лекарств типа Ozempic, привлекла $410 млн и мгновенно стала «единорогом».
- Neko Health (Швеция). Стартап, соучредителем которого является Дэниел Эк из Spotify, получил $260 млн при оценке $1,8 млрд для расширения сети клиник для полного сканирования тела.
Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии