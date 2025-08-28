К закрытию межбанка 28 августа курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и в продаже. Европейская валюта подорожала на 5 копеек в покупке и в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
|
Открытие 28 августа
|
Закрытие 28 августа
|
Изменения
|
41,34/41,37
|
41,28/41,31
|
6/6
|
48,14/48,16
|
48,19/48,21
|
5/5
Средний курс на наличном рынке: 41,10−41,57 грн/доллар, 47,85−48,45 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,20−48,36 грн.
