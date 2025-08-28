НБУ ужесточает требования к финансовым компаниям: что изменится с 2026 года

Национальный банк Украины утвердил обновленные требования для повышения устойчивости финансовых компаний. С 1 января 2026 года изменяются правила расчета собственного капитала. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Предусматривающие новые требования

Новые правила вводят более четкие критерии для компонентов, включаемых в расчет собственного капитала. Это означает, что определенные активы, которые не могут поглощать ущерб, будут исключены из расчета. В частности, к таким активам относятся:

дооценки активов (кроме государственных ценных бумаг), которые учитываются в капитале в дооценках;

долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые методом участия в капитале других предприятий;

резервный капитал, сформированный не за счет прибыли/дохода;

дополнительный капитал, сформированный за счет безвозмездно полученных внеоборотных активов и других источников, кроме денежных взносов участников финансовой компании и накопленных в составе дополнительного капитала курсовых разниц, возникших вследствие валютных взносов участников в уставный капитал.

Общий минимальный размер собственного капитала останется неизменным — от 10 до 50 млн грн, в зависимости от услуг, оказываемых компанией.

Кроме того, изменения предполагают постепенное уменьшение (амортизацию) субординированного долга, включаемого в собственный капитал, а также уточняют показатели для расчета норматива левериджа.

Эти шаги являются частью политики НБУ, направленной на укрепление финансового сектора Украины и минимизацию рисков.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 27 августа 2025 г. № 100 и вступают в силу с 1 января 2026 года.