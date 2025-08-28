Национальный банк Украины установил на 29 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2602 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.
Доллар подешевел на шесть копеек: НБУ обновил курсы валют на пятницу
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 29 незарегистрированных посетителей.
Комментарии