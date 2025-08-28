ByteDance, владелец TikTok, оценил себя в $330 миллиардов и обогнал Meta по доходам

Китайский технологический гигант ByteDance, владелец приложения TikTok, готовится к новому выкупу акций у сотрудников. Ожидается, что компания будет оценена более чем в $330 млрд, что стало возможным благодаря стабильному росту доходов. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена акции компании в рамках новой программы выкупа акций составит $200,41, что на 5,5% больше полугода назад, когда ByteDance оценивали в $315 млрд.

Во втором квартале этого года доход ByteDance вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув $48 млрд. Это позволило компании закрепить позицию крупнейшей социальной медиакомпании в мире по объему продаж. Для сравнения, в первом квартале ByteDance уже опередила Meta ($43 млрд против $42,3 млрд).

Политические и регуляторные риски

Несмотря на финансовые успехи, рыночная капитализация ByteDance остается меньше одной пятой части стоимости Meta ($1,9 трлн). Аналитики объясняют это политическими и регуляторными рисками, происходящими из США.

ByteDance сталкивается с интенсивным давлением в Вашингтоне из-за опасений, связанных с национальной безопасностью. В прошлом году Конгресс принял закон, требующий от компании продать американские активы TikTok до 19 января 2025 года, в противном случае приложение будет запрещено. Президент Дональд Трамп несколько раз откладывал этот дедлайн, предоставив последнюю отсрочку до 17 сентября.

Хотя ByteDance в целом является прибыльной компанией, американское подразделение TikTok остается убыточным. Если продажа американского бизнеса все-таки состоится, ожидается, что его владельцем станет совместное предприятие, созданное консорциумом американских инвесторов, в котором ByteDance сохранит миноритарный пакет акций.