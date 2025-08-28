ByteDance, владелец TikTok, оценил себя в $330 миллиардов и обогнал Meta по доходам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2025, 12:43 Читати українською

ByteDance, владелец TikTok, оценил себя в $330 миллиардов и обогнал Meta по доходам

Китайский технологический гигант ByteDance, владелец приложения TikTok, готовится к новому выкупу акций у сотрудников. Ожидается, что компания будет оценена более чем в $330 млрд, что стало возможным благодаря стабильному росту доходов. Об этом сообщает Reuters.

Китайский технологический гигант ByteDance, владелец приложения TikTok, готовится к новому выкупу акций у сотрудников.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена акции компании в рамках новой программы выкупа акций составит $200,41, что на 5,5% больше полугода назад, когда ByteDance оценивали в $315 млрд.

Во втором квартале этого года доход ByteDance вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув $48 млрд. Это позволило компании закрепить позицию крупнейшей социальной медиакомпании в мире по объему продаж. Для сравнения, в первом квартале ByteDance уже опередила Meta ($43 млрд против $42,3 млрд).

Политические и регуляторные риски

Несмотря на финансовые успехи, рыночная капитализация ByteDance остается меньше одной пятой части стоимости Meta ($1,9 трлн). Аналитики объясняют это политическими и регуляторными рисками, происходящими из США.

ByteDance сталкивается с интенсивным давлением в Вашингтоне из-за опасений, связанных с национальной безопасностью. В прошлом году Конгресс принял закон, требующий от компании продать американские активы TikTok до 19 января 2025 года, в противном случае приложение будет запрещено. Президент Дональд Трамп несколько раз откладывал этот дедлайн, предоставив последнюю отсрочку до 17 сентября.

Хотя ByteDance в целом является прибыльной компанией, американское подразделение TikTok остается убыточным. Если продажа американского бизнеса все-таки состоится, ожидается, что его владельцем станет совместное предприятие, созданное консорциумом американских инвесторов, в котором ByteDance сохранит миноритарный пакет акций.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
28 августа 2025, 13:33
#
Який дорогий деградант застосунок!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Abramon и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами