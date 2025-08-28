MetaMask добавила вход через Google и Apple, в Иране криптооборот упал на 11%: что нового

У MetaMask появилась возможность входа через аккаунты Google и Apple

Популярный криптокошелек MetaMask добавил новую функцию «Social login», позволяющую пользователям создавать, восстанавливать и делать резервные копии кошельков, используя свои аккаунты Google или Apple.

Раньше для управления некостодиальным кошельком обязательной была 12-словная секретная фраза обновления. Новая функция значительно упрощает этот процесс:

Пользователь входит через свой социальный аккаунт.

Создает пароль.

После этого секретная фраза автоматически генерируется в фоновом режиме.

Если в будущем потребуется восстановить доступ к кошельку, достаточно будет ввести тот же аккаунт и пароль.

Компания MetaMask подчеркивает, что такой подход сохраняет некостодиальный характер кошелька, поскольку ни одна организация, даже сама MetaMask, не имеет полного доступа ко всем частям, необходимым для восстановления фразы. Однако, в MetaMask предупредили, что потеря пароля делает невозможным восстановление доступа к кошельку.

Биткоин- и Ethereum -ETF привлекли более $388 миллионов в сутки

По данным аналитической платформы SoSoValue, 27 августа 2025 года спотовые биржевые фонды (ETF) на основе Ethereum и биткоина привлекли более $388 млн инвестиций.

Сектор спотовых Ethereum-ETF продолжает показывать поразительные результаты: чистый приток капитала в сутки составил $307,2 млн. Это уже пятый торговый день подряд с положительной динамикой. Наибольшие инвестиции получили:

ETHA — $262,63 млн

FETH — $20,52 млн

ETH — $15,05 млн

Несмотря на меньшие объемы по сравнению с Ethereum-ETF, биткоин-фонды также продемонстрировали положительную динамику, привлекая $81,25 млн. Лидерами по приливу стали:

IBIT — $50,87 млн

FBTC — $14,65 млн

BTCO — $6,71 млн

В то же время из одного из фондов, BITB, зафиксирован отток в $3,05 млн.

Эти данные свидетельствуют о том, что институциональные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в криптоактивы, несмотря на их волатильность. Даже на рынке Гонконга наблюдался значительный приток капитала в оба типа фондов: 907,41 ETH и 31,47 BTC.

Криптооборот в Иране сократился на 11% из-за взлома биржи и оттока капитала

За первые семь месяцев 2025 г. объем криптовалютных транзакций в Иране снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем сделок составил $3,7 млрд. Главными причинами падения стали излом крупнейшей биржи Nobitex и отток капитала на фоне политической нестабильности, о чем говорится в отчете TRM Labs.

Падение крипторынка в Иране резко усилилось после апреля, а в июне и июле сокращение превысило 50% и 76% соответственно в годовом исчислении. Несмотря на это, Nobitex сохранила доминирующее положение, обрабатывая более 87% всех транзакций в стране.

Основные причины спада:

Взлом Nobitex: Произраильская хакерская группировка Gonjeshke Darande взяла на себя ответственность за атаку, подорвавшую доверие пользователей. Утечка данных показала, что биржа предоставляла властям инструменты для слежения за обычными пользователями, сохраняя анонимность для VIP-клиентов.

Действия Tether: В июле компания Tether заморозила 42 адреса, связанных с Ираном, что стало самой большой блокировкой в регионе. После этого иранские трейдеры массово начали переходить с USDT на стейблкоин DAI, чтобы сохранить доступ к ликвидности.

Государственный контроль: Иранские власти усилили регулирование отрасли, в частности, введя налог на прирост капитала от торговли криптовалютами.

В то же время, отчет TRM Labs указывает, что государство активно использует криптовалюты для обхода международных санкций. Цифровые активы применяются для закупки компонентов для дронов, оборудования для ИИ и финансирования шпионских операций, часто с помощью теневого рынка поддельных документов для обхода проверок KYC (Знай своего клиента).

Компания Finastra интегрирует стейблкоин USDC в свои платежные решения

Компания Finastra, один из ведущих поставщиков программного обеспечения для крупнейших банков мира, объявила о стратегическом партнерстве с Circle, эмитентом стейблкоина USDC. В рамках этого сотрудничества USDC будет интегрирован в ключевые платежные решения Finastra, начиная с платформы Global PAYplus (GPP).

Целью этого шага является упрощение и ускорение трансграничных платежей. Платформа GPP, обслуживающая 45 из 50 крупнейших банков мира и ежедневно обрабатывающая переводы на сумму до $5 трлн, позволит банкам использовать USDC, не меняя своей привычной инфраструктуры для работы с фиатными валютами.

Интеграция стейблкоина направлена на уменьшение зависимости банков от традиционных корреспондентских сетей, что значительно ускорит международные расчеты. При этом благодаря регуляторному статусу Circle в ключевых юрисдикциях (в частности, в ЕС) система сохранит полное соответствие требованиям комплаенса и валютного контроля.

«Наша цель — предоставить банкам инструменты, необходимые для инноваций в сфере трансграничных платежей без создания отдельной инфраструктуры. Подключив платежный центр Finastra к инфраструктуре стейблкоинов Circle, мы предоставляем нашим клиентам доступ к инновационным вариантам расчетов», — заявил генеральный директор Finastra Крис Уолтерс.