Курс валют: доллар в банках подорожал

В четверг, 28 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро потерял 8 копеек в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и продаже. Евро добавил 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,62 грн. Евро покупают за 47,72 грн., а продают за 48,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,33−41,40, евро — 48,15−48,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,34−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,14−48,16 грн/евро.

