россия в ночь на 28 августа атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины: повреждены отдельные участки и парк скоростных поездов Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
рф ударила по железнодорожной инфраструктуре: поезда задерживаются
Подробности
Враг ударил по депо поездов Интерсити+. Благодаря железнодорожникам возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден.
УЗ уверяет, что делает все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. В частности, для этого будет выведен подменный подвижной состав.
Источник: Минфин
Комментарии - 1