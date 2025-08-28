рф ударила по железнодорожной инфраструктуре: поезда задерживаются

россия в ночь на 28 августа атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины: повреждены отдельные участки и парк скоростных поездов Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Подробности

Враг ударил по депо поездов Интерсити+. Благодаря железнодорожникам возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден.

УЗ уверяет, что делает все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. В частности, для этого будет выведен подменный подвижной состав.