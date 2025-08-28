Криптовалютная биржа Gemini объявила о запуске услуг стейкинга Ethereum (ETH) и Solana (SOL) для клиентов из Великобритании, пишет incrypted.
Gemini запустила стейкинг Ethereum и Solana в Великобритании
Что это значит
Теперь местные пользователи могут делегировать любое количество Ethereum или Solana и получать вознаграждения. Максимальная ставка по Solana составляет до 6% годовых, а доходность стейкинга Ethereum варьируется в зависимости от рыночных условий.
Gemini отмечает, что новые стейкинг-пулы не предусматривают минимальный депозит. Вознаграждения начисляются ежедневно, что упрощает вход для новичков и опытных пользователей.
Платформа также обеспечивает безопасность на институциональном уровне. Пользователям не нужно самостоятельно управлять частными ключами — все активы сохраняются с соблюдением высоких стандартов безопасности.
До введения гибкого стейкинга участвовать в стейкинге Ethereum на платформе можно было только через программу Staking Pro, которая предусматривала минимальный депозит в 32 ETH, отметили в Gemini.
