Gemini запустила стейкинг Ethereum и Solana в Великобритании

Криптовалютная биржа Gemini объявила о запуске услуг стейкинга Ethereum (ETH) и Solana (SOL) для клиентов из Великобритании, пишет incrypted.

Что это значит

Теперь местные пользователи могут делегировать любое количество Ethereum или Solana и получать вознаграждения. Максимальная ставка по Solana составляет до 6% годовых, а доходность стейкинга Ethereum варьируется в зависимости от рыночных условий.

Gemini отмечает, что новые стейкинг-пулы не предусматривают минимальный депозит. Вознаграждения начисляются ежедневно, что упрощает вход для новичков и опытных пользователей.

Платформа также обеспечивает безопасность на институциональном уровне. Пользователям не нужно самостоятельно управлять частными ключами — все активы сохраняются с соблюдением высоких стандартов безопасности.

До введения гибкого стейкинга участвовать в стейкинге Ethereum на платформе можно было только через программу Staking Pro, которая предусматривала минимальный депозит в 32 ETH, отметили в Gemini.