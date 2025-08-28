За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1079630 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 августа: 880 российских оккупантов и 325 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1079630 (+880) человек
- танков — 11139 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23185 (+7) ед
- артиллерийских систем — 32064 (+40) ед
- РСЗО — 1474 (+2) ед
- средства ПВО — 1212 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53961 (+325)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 60007 (+120)
- специальная техника — 3952 (+2)
Источник: Минфин
