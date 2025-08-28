НБУ временно перестал печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2025, 8:00 Читати українською

НБУ временно перестал печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен

Национальный банк Украины не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года. Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос ЭП.

Национальный банк Украины не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года.
Фото: bank.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала большой войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала центробанк не печатал.

200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года, хотя в 2022 году напечатал 370 млн штук, а в 2021-м — 110 млн штук.

То, что Нацбанк не печатает новые банкноты номиналом 100 и 200 гривен не означает, что регулятор от них отказался.

Часть банкнот он может выпускать в обращение из своих сформированных ранее запасов в случае, если возникнет такая необходимость.

Кроме этого, ранее НБУ сообщал, что планирует выпустить новые банкноты этих номиналов с лозунгом «Слава Украине!».

К примеру, в 2023 году НБУ уже временно не печатал новые банкноты номиналом 50 гривен, хотя в 2022 году их напечатали 80 млн штук, а в 2024-м — 60 млн штук. За 2025 год НБУ выпустил уже 80 млн банкнот этого номинала.

Читайте: Нацбанк ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен

Каких банкнот напечатали больше всего

Больше всего в этом году Нацбанк напечатал банкноты самых высоких номиналов: 500 гривен — 200 млн штук, 1000 гривен — 172,8 млн штук (по состоянию на 25 августа).

Кроме этого в 2025 году НБУ уже успел отчеканить 60 млн монет номиналом 5 гривен, 56,98 млн монет номиналом 10 гривен и 10 млн монет номиналом 50 копеек.

Номинальный ряд

Что касается планов расширять или сужать номинальный ряд банкнот и монет, то в НБУ пока не принимали соответствующие решения. Там отмечают, что ежегодно проводится оценка соответствия номинального ряда социально-экономическому развитию страны, на основании которой и принимаются решения об изменениях.

В случае принятия подобных решений, там обещают проинформировать как банки, так и общественность.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 августа 2025, 8:47
#
Вводьте вже банкноту 5000. Чого чекаєте?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами