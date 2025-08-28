НБУ временно перестал печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен

Национальный банк Украины не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года. Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос ЭП.

Объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала большой войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала центробанк не печатал.

200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года, хотя в 2022 году напечатал 370 млн штук, а в 2021-м — 110 млн штук.

То, что Нацбанк не печатает новые банкноты номиналом 100 и 200 гривен не означает, что регулятор от них отказался.

Часть банкнот он может выпускать в обращение из своих сформированных ранее запасов в случае, если возникнет такая необходимость.

Кроме этого, ранее НБУ сообщал, что планирует выпустить новые банкноты этих номиналов с лозунгом «Слава Украине!».

К примеру, в 2023 году НБУ уже временно не печатал новые банкноты номиналом 50 гривен, хотя в 2022 году их напечатали 80 млн штук, а в 2024-м — 60 млн штук. За 2025 год НБУ выпустил уже 80 млн банкнот этого номинала.

Каких банкнот напечатали больше всего

Больше всего в этом году Нацбанк напечатал банкноты самых высоких номиналов: 500 гривен — 200 млн штук, 1000 гривен — 172,8 млн штук (по состоянию на 25 августа).

Кроме этого в 2025 году НБУ уже успел отчеканить 60 млн монет номиналом 5 гривен, 56,98 млн монет номиналом 10 гривен и 10 млн монет номиналом 50 копеек.

Номинальный ряд

Что касается планов расширять или сужать номинальный ряд банкнот и монет, то в НБУ пока не принимали соответствующие решения. Там отмечают, что ежегодно проводится оценка соответствия номинального ряда социально-экономическому развитию страны, на основании которой и принимаются решения об изменениях.

В случае принятия подобных решений, там обещают проинформировать как банки, так и общественность.