28 августа 2025, 10:00 Читати українською

Как детские карты обучают финансовой грамотности

Банки все чаще предлагают специальные карты для детей. Они позволяют школьникам делать первые шаги в мире финансов и постепенно учиться управлять своими деньгами. На примере карт от àбанк и Sense Bank рассмотрим, какие полезные навыки они помогают сформировать и почему нравятся как детям, так и родителям.

Банки все чаще предлагают специальные карты для детей.

Почему финансовая грамотность важна с детства

В украинских школах до сих пор нет системной подготовки по финансовой грамотности (специальный предмет появится в программе в этом году). Поэтому молодежь часто вырастает без понимания природы денег, основ накопления и инвестирования. Во взрослом возрасте это часто оборачивается ненужными кредитами, необдуманными вложениями или потерями в финансовых пирамидах.

По данным USAID, до полномасштабного вторжения индекс финансовой грамотности украинцев составил 12,3 балла (58% от максимума). Хотя динамика была положительной, показатель все равно уступал соседним странам — Польше, Чехии, Венгрии или Молдове. Большинство украинцев до сих пор мало интересуются инвестициями, страховыми или накопительными продуктами.

Государство постепенно реагирует: в 2019 году Минобразования ввело факультатив по финансовой грамотности для старшеклассников. В то же время важно начинать обучение еще в начальных классах. В этом процессе родители и банки активно поддерживают детей, помогая им приобретать первые финансовые навыки.

Почему детям нужна карта

Современные дети активно пользуются деньгами — регулярно получают карманные от родителей или денежные подарки от родственников к разным праздникам, а затем тратят их на мелкие покупки или откладывают на более значимые цели. Специальная карта делает этот процесс более удобным и безопасным. Она дает ребенку чувство самостоятельности, например, когда школьник рассчитывается за обед в буфете или покупает себе мелкие канцелярские принадлежности. А родителям возможность контролировать расходы и быть уверенными, что деньги тратятся правильно. Откладывать средства на разные цели также удобнее с картой — в банковском приложении есть специальные сервисы для накопления и приумножения финансов.

Далее рассмотрим примеры двух банковских решений — карты от àбанк и Sense Bank, созданные именно для этого.

àбанк «Детская» — первая безопасная карта для детей от 6 лет

Что за карта и для кого

«Детская» — это банковская карта для детей от 6 до 15 лет, созданная специально для безналичных оплат в магазине и онлайн, а также для удобных переводов от родителей в несколько касаний в приложении àbank24. Она работает как обычная платежная карта международного класса, поэтому ребенок может рассчитываться не только в Украине, но и за границей, когда путешествует с семьей. Выпуск и обслуживание бесплатные, а все взаимодействие — от оформления до ежедневного контроля — вынесено в смартфон.

Возможности для ребенка

Ребенок получает полноценный инструмент для повседневных бесконтактных оплат и онлайн-покупок, а деньги попадают на карту мгновенно после перевода с родительского счета. Собственное мобильное приложение позволяет видеть баланс, историю транзакций и ощущать свою финансовую автономность в безопасной среде. Ежемесячно и ребенок, и родители получают итоги расходов — это помогает обсуждать покупки, планировать карманные деньги и постепенно формировать ответственное отношение к деньгам.

Родительский контроль и безопасность

Контроль построен прозрачно: все расходы отражаются в приложении родителей в режиме реального времени, с мгновенными уведомлениями о каждой операции. Можно настроить разрешения на расходы по категориям (например развлечения или игры), ограничить способы оплаты и доступность снятия наличных. При необходимости разрешения легко меняются — это удобно во время поездок, каникул или учебного года. Таким образом, родители задают четкие рамки бюджета, а ребенок учится «жить в рамках» и не перерасходовать.

Стоимость

Здесь все просто: за выпуск и обслуживание карты банк денег не берет.

Как оформить и что нужно

Оформление занимает около пяти минут в приложении àbank24, достаточно свидетельства о рождении ребенка. Виртуальная карта появляется сразу, а пластиковую можно получить бесплатно в отделении. Для использования ребенку нужен смартфон с установленным приложением.

Почему это выгодно

«Детская» объединяет бесплатный выпуск и обслуживание, международную функциональность и регулярные акции для держателей карт. Для банка продукт уже доказал популярность: выпущено более 17 тысяч карт, и более 75% из них активные — остальные служат «планом Б», когда требуется оперативная финансовая поддержка ребенка. В итоге это не просто карта, а удобный канал связи между родителями и детьми, не зависящий от расстояния и времени: пополнить баланс, увидеть расход, скорректировать лимит — все занимает секунды.

Sense bank TRY — подростковая свобода и контроль под одной крышей

Что за карта и для кого

TRY — карта для детей и подростков от Sense Bank и Mastercard, охватывающая две аудитории: детей 6−13 лет, которые получают карту с родительским контролем, и подростков 14−17 лет, которые могут открыть карту самостоятельно, без родительского контроля. Открытие полностью онлайн в Sense SuperApp, дополнительно посещать отделение не нужно. Карта работает как в цифровом формате (можно добавить в Apple/Google Wallet), так и в пластике, который можно бесплатно заказать доставкой Новой Почты.

Возможности для ребенка

В Sense SuperApp ребенок получает удобную «экосистему»: мгновенные платежи и переводы без комиссий, просмотр баланса и истории операций, статистику расходов, а также персонализацию интерфейса — от тем и обоев до дизайна карты. А также детям доступны следующие инструменты финансовой грамотности:

  • «Задача от родителей», где за выполнение дел ребенок получает денежное вознаграждение (сервис работает для детей младше 14 лет);
  • «Дохідний сейф» с начислением 4% годовых на накопление;
  • образовательные материалы NOW в приложении и событиях по финансовой грамотности в Sense Hub в Киеве и Львове.

В приложении Sense SuperApp также есть и мобильная игра-квест «Путешествие по Украине» — это интерактивное приключение, вдохновляющее узнавать свою страну и развивать внимательность.

Дополнительный стимул на старте — welcome-бонус 100 грн за оформление карты (для детей до 13 лет), который получают и ребенок, и родители.

Кешбэк и лояльность

Карта TRY подключена к Cash’U Club: ежемесячно можно выбирать до семи категорий кешбэка, пользоваться предложениями партнеров и подниматься в статусах — от «Новичка» до высших уровней, где открывается больше категорий и вознаграждений. По условиям программы кешбэк может доходить до 6% от банка и до 15% у партнеров.

Родительский контроль и безопасность

Модель контроля объединяет автоматическую блокировку рисковых операций (онлайн-казино, букмекеры, табак и алкоголь) и дополнительно для детей до 14 лет гибкое управление разрешениями со стороны родителей: запрет отдельных типов операций (игры, снятие наличных, переводы и т. д.), лимиты по сумме и количеству транзакций. При необходимости карту можно оперативно заблокировать и разблокировать прямо с телефона. Такая архитектура позволяет родителям задавать правила игры, а ребенку тренировать самостоятельность в безопасных пределах.

Стоимость и лимиты

Выпуск, обслуживание и пополнение карты — бесплатные, переводы до 10 000 грн в месяц — без комиссий; снятие наличных денег в любом банкомате мира до 10 000 грн — также без комиссий. Заказ пластиковой карты — бесплатно Новой Почтой в любую точку Украины.

Почему это удобно именно сейчас

TRY снимает ключевые барьеры, из-за которых родители могут откладывать «первую карту»: не надо идти в отделение, интуитивный контроль, расходы прозрачные, а ребенок получает продукт, который ему действительно хочется использовать — с кастомизацией, квестом, кешбэком и удобными финансовыми функциями. Продукт только что стартовал, но первый фидбек уже подчеркивает именно эти акценты: детям импонирует дизайн, welcome-pack и «финансовый мессенджер» в приложении, родители отмечают полезность меню контроля. Для семьи это означает простой переход от наличных денег к управляемой безналичности с обучающим эффектом «по пути».

Источник: Минфин
