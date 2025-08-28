Как детские карты обучают финансовой грамотности

Банки все чаще предлагают специальные карты для детей. Они позволяют школьникам делать первые шаги в мире финансов и постепенно учиться управлять своими деньгами. На примере карт от àбанк и Sense Bank рассмотрим, какие полезные навыки они помогают сформировать и почему нравятся как детям, так и родителям.

Почему финансовая грамотность важна с детства

В украинских школах до сих пор нет системной подготовки по финансовой грамотности (специальный предмет появится в программе в этом году). Поэтому молодежь часто вырастает без понимания природы денег, основ накопления и инвестирования. Во взрослом возрасте это часто оборачивается ненужными кредитами, необдуманными вложениями или потерями в финансовых пирамидах.

По данным USAID, до полномасштабного вторжения индекс финансовой грамотности украинцев составил 12,3 балла (58% от максимума). Хотя динамика была положительной, показатель все равно уступал соседним странам — Польше, Чехии, Венгрии или Молдове. Большинство украинцев до сих пор мало интересуются инвестициями, страховыми или накопительными продуктами.

Государство постепенно реагирует: в 2019 году Минобразования ввело факультатив по финансовой грамотности для старшеклассников. В то же время важно начинать обучение еще в начальных классах. В этом процессе родители и банки активно поддерживают детей, помогая им приобретать первые финансовые навыки.

Почему детям нужна карта

Современные дети активно пользуются деньгами — регулярно получают карманные от родителей или денежные подарки от родственников к разным праздникам, а затем тратят их на мелкие покупки или откладывают на более значимые цели. Специальная карта делает этот процесс более удобным и безопасным. Она дает ребенку чувство самостоятельности, например, когда школьник рассчитывается за обед в буфете или покупает себе мелкие канцелярские принадлежности. А родителям возможность контролировать расходы и быть уверенными, что деньги тратятся правильно. Откладывать средства на разные цели также удобнее с картой — в банковском приложении есть специальные сервисы для накопления и приумножения финансов.

Далее рассмотрим примеры двух банковских решений — карты от àбанк и Sense Bank, созданные именно для этого.

àбанк «Детская» — первая безопасная карта для детей от 6 лет