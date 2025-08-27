К закрытию межбанка 27 августа курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и в продаже. Европейская валюта подешевела на 10 копеек в покупке и в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 27 августа
|
Закрытие 27 августа
|
Изменения
|
41,35/41,38
|
41,34/41,37
|
1/1
|
48,06/48,08
|
47,96/47,98
|
10/10
Средний курс на наличном рынке: 41,10−41,60 грн/доллар, 47,80−48,40 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,32−41,39, евро — 48,10−48,25 грн.
