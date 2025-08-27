Multi от Минфин
українська
27 августа 2025, 15:07 Читати українською

ОКХ представила обновленную VIP-программу с пониженным порогом входа

Криптобиржа ОКХ объявила о запуске обновленной VIP-программы, а также двух эксклюзивных промокампаний, позволяющих каждому трейдеру опробовать VIP-статус. VIP на ОКХ — это не просто статус. Это доступ к эксклюзивным возможностям, дающим преимущество на рынке.

Криптобиржа ОКХ объявила о запуске обновленной VIP-программы, а также двух эксклюзивных промокампаний, позволяющих каждому трейдеру опробовать VIP-статус.

VIP-трейдеры на ОКХ получают множество уникальных привилегий, среди которых:

  • Сниженные комиссии и максимально выгодные условия для торговли;
  • возможность получать автоматический доход с помощью функции автоинвестирования;
  • BTC Yield+ — инструмент для стабильных ежедневных вознаграждений в BTC;
  • Повышенная APR при использовании двойных инвестиций;
  • Приоритетная поддержка 24/7 от VIP-команды ОКХ.

Специальная кампания для новых пользователей

С 22 августа по 21 сентября 2025 на ОКХ проходит специальная кампания для новых пользователей, которая дает возможность протестировать VIP-статус в течение 30 дней и оценить самому все привилегии, а также получить вознаграждения.

Как принять участие:

  1. Присоединиться к странице кампании ;
  2. Выполнить задание и добиться соответствующего торгового объема.

Только на время проведения акции требования к объему торгов для достижения VIP-статуса снижены на 70%! Участники, достигшие объема торгов от 15 000 000 USDT, смогут получить пробный уровень VIP 1 на 30 дней, торговый бонус 200 USDT, а также подписку на TradingView Premium на 1 месяц.

Вознаграждения:

  • VIP-доступ на 30 дней со всеми преимуществами;
  • До 3200 USDT в торговых бонусах;
  • Подписки TradingView Premium.

VIP-апгрейд для имеющихся пользователей

Для трейдеров OKX действует отдельное предложение — VIP-апгрейд. Участники могут получить VIP-статус на уникальных условиях с порогом входа, сниженным на 87,5%. К примеру, пользователь с депозитом от 50 000 USDT сможет получить уровень VIP 1 на 30 дней, а также подписку TradingView Premium в месяц и повышение процентной ставки бота смартарбитража на 10%.

Как принять участие:

  1. Присоединиться к странице кампании ;
  2. Выполнить задание по внесению и удержанию депозита.

Вознаграждения:

  • VIP-доступ на 30 дней со всеми преимуществами;
  • Дополнительные 10% к APR бота смартарбитража;
  • Эксклюзивный APR на уровне VIP 5 для двойных инвестиций.

Обновленная VIP-программа OKX открывает новые горизонты для трейдеров любого уровня, а эксклюзивные кампании позволяют почувствовать преимущества VIP-статуса и получить эксклюзивные вознаграждения. За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
