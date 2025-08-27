Lego достигла рекордных доходов в первом полугодии

Компания Lego показала рекордные результаты в первой половине 2025 благодаря успеху новых линеек. Доход вырос на 12% и достиг 34,6 млрд датских крон ($5,4 млрд). Операционная прибыль поднялась на 10% — до 9 млрд крон ($1,4 млрд), сообщает CNBC.

«Это лучшее первое полугодие за всю историю. Это рекорд по доходам, операционной и чистой прибыли. Мы очень довольны», — заявил генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.

Производитель конструкторов выпустил 314 новых наборов за первые шесть месяцев года — это еще один рекорд. Lego последовательно расширяет ассортимент, выходя даже на область декора для дома с наборами настенного искусства.

Также компания заключила новые лицензионные соглашения и представила наборы по мотивам детского анимационного сериала Bluey и популярного аниме One Piece. Далее на очереди — многолетнее партнерство с Pokemon, первые наборы которого появятся в продаже в 2026 году.

Расширение аудитории

По словам Кристиансена, новые продукты помогли расширить клиентскую базу, привлекая новых покупателей, ранее не интересовавшихся конструкторами. К примеру, наборы с растениями стали «воротами» к бренду для взрослых, ищущих способ снять стресс.

Lego также продолжает расширять свое физическое присутствие, открыв 24 новых магазина по всему миру. Компания сосредоточена на рынках, где, в отличие от США и Великобритании, нет древней культуры Lego. Особенно это касается Китая и Индии, где физические магазины помогают повысить продажи.