11,6 млн британцев инвестировали в цифровые активы

27% респондентов из Великобритании готовы включить криптовалюты в свои пенсионные сбережения. Около 40% из них считают главным стимулом более высокую доходность по сравнению с традиционными инструментами. Об этом пишет incrypted со ссылкой на Cointelegraph.

Известно, что опрос проводился в период с 4 по 6 июня 2025 среди 2000 взрослых жителей Великобритании.

В отчете говорится, что более 80% британцев имеют пенсионные накопления, которые оцениваются в $5,12 трлн.

По данным Aviva, почти каждый пятый британец в возрасте 25−34 лет уже выводил часть пенсионных средств, чтобы инвестировать в криптовалюты. В общей сложности около 11,6 млн жителей страны имели или имеют цифровые активы.

Руководитель подразделения Aviva по вопросам богатства и финансовых консультаций Мишель Голунская отметила, что понятно, почему криптовалюты в последние годы привлекают инвесторов, однако пенсионные накопления до сих пор имеют значительные преимущества.

«Не стоит забывать о ценности классической пенсии. Она предлагает существенные преимущества, в частности, взносы работодателя и налоговые льготы, которые могут существенно повлиять на ваше долгосрочное финансовое благополучие», — отметила Голунская.

Среди главных рисков респонденты отметили угрозы безопасности, включая хакерские и фишинговые атаки (41%). На втором месте — отсутствие регулирования и защиты криптовалют (37%), а на третьем — высокая волатильность рынка (30%).