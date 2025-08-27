Multi от Минфин
27 августа 2025, 14:30

Какие альткойны поднимутся за Ethereum — прогноз для спекулянтов, деньги Ethereum ищут свежую кровь

Деньги часто быстро перемещаются вслед за таким крупным игроком, как Ethereum. Возбуждение нарастает, поскольку инвесторы ищут следующий большой прорыв. Некоторые монеты выделяются и привлекают внимание, когда на рынок поступают свежие средства. Какие монеты могут подняться вслед за Ethereum? Ответ на этот вопрос может помочь сформировать завтрашние заголовки новостей.

Деньги часто быстро перемещаются вслед за таким крупным игроком, как Ethereum.

Sui (SUI)

Chart SUI

Источник: TradingView

SUI торгуется в диапазоне от 3,38 до 3,92 доллара после сложного периода. Токен упал на 5,83% за последнюю неделю и на 18,39% за месяц, сбросив большую часть зимнего ралли. Несмотря на это, шестимесячный график по-прежнему показывает рост на 17,67%, что доказывает, что покупатели не исчезли.

10-дневная средняя составляет 3,41 доллара, что немного ниже 100-дневной линии на уровне 3,60 доллара. RSI держится на уровне 44,54, что почти нейтрально, в то время как отрицательный MACD отражает охлаждение динамики. Стохастический показатель 64,41 указывает на возможность движения в любом направлении. Короче говоря, краткосрочное настроение осторожное, долгосрочная тенденция сохраняется.

Быкам нужно чистое пробитие выше 4,15 доллара. Прорыв может открыть путь к 4,70 доллара, что означает скачок примерно на 20−35% от сегодняшнего нижнего диапазона. В противном случае, 3,07 доллара является первой поддержкой; пробой ниже этой отметки может привести к падению SUI до 2,53 доллара, что означает снижение примерно на 25%. Ожидайте активных действий вблизи 3,40 доллара, пока объем не выберет сторону.

Hyperliquid (HYPE)

Chart HYPE

Источник: TradingView

HYPE торгуется на этой неделе в диапазоне от 41,97 до 48,51 доллара. Цена выросла на 7,45% за 7 дней и на 7,36% за 30 дней. Значительным движением является скачок на 137,67% за 6 месяцев. Это свидетельствует о стабильном спросе после длительного роста.

Токен сейчас находится выше своих 10-дневной и 100-дневной скользящих линий на уровне 45,78 и 44,67 долларов. Это свидетельствует о краткосрочной силе. Индикаторы моментума показывают 61,97 по индексу силы и 88,34 по стохастическому индикатору, что указывает на активные покупки, но еще не на пик эйфории. Трейдеры следят за 50,99 доллара как следующим потолком, в то время как 37,91 доллара выступает в качестве основного дна.

Если покупатели пробьют отметку в 50,99 доллара, HYPE может подняться еще на 11% до этого уровня, а затем нацелиться на 57,53 доллара, что на 26% выше сегодняшнего уровня. Неспособность преодолеть отметку в 50 долларов может вернуть цену к 10-дневной линии около 45 долларов, а затем к поддержке в 37,91 доллара, что означает падение примерно на 17%. Учитывая сильную полугодовую тенденцию и устойчивые линии движения, шансы все еще склоняются в сторону роста, но разрыв до сопротивления с каждым днем становится все меньше.

Прогноз цены XYZVerse ($XYZ): возможен ли 30-кратный скачок?

XYZVerse вышел на рынок мем-монет в то время, когда токены, управляемые сообществом, продолжают доминировать в спекулятивной торговле. Рост мем-монет, таких как PEPE, Dogwifhat и Bonk, доказывает, что сильный брендинг, вирусный маркетинг и вовлеченность сообщества могут привести к огромным прибылям.

Общее настроение рынка также играет ключевую роль в потенциале XYZVerse. Поскольку сезон альткойнов вот-вот начнется, мем-монеты с более низкой капитализацией вызывают растущий интерес инвесторов. Учитывая, что XYZVerse все еще находится в предпродаже, он может извлечь выгоду из этой волны, если обеспечит стратегические листинги на биржах и сохранит ажиотаж сообщества после запуска.

Ключевые преимущества XYZVerse на текущем рынке:

  • Сильный брендинг благодаря партнерству со спортивными организациями и инфлюенсерами, что расширяет его привлекательность

  • Дефляционный механизм (сжигание 17,13% токенов) для снижения давления предложения

  • Распределение ликвидности (15%) для поддержки стабильности после запуска

  • Стимулы для сообщества (10%) для поощрения вовлеченности и удержания

Прогноз цены $XYZ

  • Текущая цена предпродажи: 0,005

  • Прогнозируемая цель после предпродажи: 0,10 (согласно оценкам проекта)

  • Потенциальный ATH (первые 1−2 недели после запуска): 0,15−0,25 доллара (если спрос резко возрастет, а листинги вызовут FOMO)

  • Долгосрочный потенциал (6−12 месяцев): 0,20−0,40 доллара (если проект обеспечит крупные партнерства и листинги)

Изображение выглядит как линия, текст, чек, ГрафикСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Купите $XYZ на ранней стадии для максимальной прибыли

Реалистичные ожидания: достигнет ли XYZ 0,10 доллара?

30-кратный скачок от предпродажи до 0,10 доллара возможен, но зависит от:

  • Сильные листинги на биржах — если XYZVerse появится на крупных CEX-платформах, таких как KuCoin,OKX или Binance, его цена может взлететь в день запуска.

  • Устойчивый рост сообщества — мем-монеты нуждаются в вирусной динамике. Если XYZVerse реализует свои партнерства со спортивными инфлюенсерами, это может привести к массовому вовлечению в социальных сетях.

  • Рыночные условия — если биткойн и альткойны останутся в бычьем тренде, это, как правило, благоприятно сказывается на таких спекулятивных активах, как XYZVerse.

Возможен ли рост $XYZ ?

XYZVerse имеет все составляющие для успешного запуска, но его долгосрочный успех зависит от реализации. Если команда обеспечит сильный маркетинг, высокопрофильные листинги и реальное вовлечение сообщества, цель в 0,10 доллара, что составляет около 3000% от текущей цены, может быть достижима.

Инвестируйте в $XYZ до его роста

Pudgy Penguins (PENGU)

Chart PENGU

Источник: TradingView

Мемкоин PENGU провел неделю в диапазоне от 0,03 до 0,04 доллара, снизившись на 1,37% с прошлого понедельника и пережив резкое падение на 26,89% за последний месяц. Если посмотреть на ситуацию в целом, настроение меняется: токен по-прежнему показывает рост на 267,70% за шесть месяцев, что позволяет долгосрочным держателям оставаться в плюсе.

10-дневная и 100-дневная средние цены находятся на уровне 0,03 доллара, что свидетельствует о ценовом равновесии. Индикаторы моментума находятся в нейтральной зоне: RSI составляет 46,69, а MACD показывает слегка медвежий тренд. Стохастик 64,93 намекает, что у покупателей еще есть некоторый запас перед достижением зоны перекупленности. Одним словом, PENGU находится в состоянии ожидания явного катализатора.

Решительное закрытие выше 0,04 доллара превратит этот уровень в поддержку и откроет путь к 0,05 доллара, что соответствует росту примерно на 25%. Пробитие этого уровня может ускорить ралли, поскольку на рынок устремятся трейдеры, ориентированные на динамику. Неспособность удержаться на уровне 0,03 доллара может привести к падению токена до 0,02 доллара, что означает снижение примерно на 33% от текущего диапазона. Узкая структура указывает на то, что взрывное движение близко; быки сохраняют преимущество в долгосрочной перспективе, но медведи контролируют краткосрочную динамику, пока уровень 0,04 не будет пробит.

Заключение

SUI, HYPE и PENGU выглядят надежно. Однако XYZVerse объединяет все виды спорта, ставит целью роста, предлагает предпродажную продажу, передает власть фанатам и добавляет GameFi, делая $XYZ звездой 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
