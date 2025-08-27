Отслеживание платежей в СЭП: НБУ готовится к внедрению трекинг-сервиса с 1 декабря

С 1 декабря 2025 г. Национальный банк Украины планирует внедрить новые правила для Системы электронных платежей (СЭП), которые позволят клиентам отслеживать свои платежные операции в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

«Планируется нормировать вопросы, связанные с внедрением трекинг-сервиса платежных операций СЭП Национального банка», — заявил регулятор.

Согласно нововведениям, банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны информировать плательщиков и получателей средств о статусе платежа, предоставляя им уникальный идентификатор (UETR). Этот номер позволит пользователям отслеживать каждый этап движения денежных средств.

Кроме того, если платежная операция будет отклонена, отправитель обязан сообщить об этом плательщику, указав причину отказа и тот же UETR.

Эти изменения будут касаться не только банков, но и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих платежи через СЕП.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 4 сентября 2025 включительно.