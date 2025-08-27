Multi от Минфин
27 августа 2025, 11:45

NFP — барометр экономики и нервная точка финансовых рынков

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, известный как NFP (Non-Farm Payrolls), считается одним из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Его публикация вызывает сильнейшую реакцию на валютных, фондовых и товарных рынках, поскольку напрямую влияет на решения Федеральной резервной системы и инвестиционные стратегии участников.

NFP отражает изменение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и охватывает около 80 процентов рабочей силы страны, давая максимально точное представление о реальной динамике занятости. Ежемесячно отчет по рынку труда формируется Бюро трудовой статистики США и публикуется в первую пятницу месяца в 8:30 утра по времени Восточного побережья. Этот момент по праву считается одним из самых напряженных для рынков: в считанные минуты котировки могут пройти десятки или даже сотни пунктов.

Говоря о методологии составления NFP, эксперты XFINE поясняют, что она включает два параллельных опроса. Household Survey охватывает около 60 тысяч домохозяйств и помогает оценить уровень безработицы и долю рабочей силы в населении, а также демографические характеристики занятых. Establishment Survey включает данные более чем 140 тысяч компаний и учреждений, где фиксируются число занятых, отработанные часы и уровень заработной платы. На основе этих данных формируется итоговое изменение числа рабочих мест. Особое внимание уделяется пересмотрам: через месяц и два месяца цифры уточняются, и иногда именно они становятся ключевым фактором для реакции рынков.

Значимость NFP объясняется его влиянием на все сегменты финансовой системы. Для ФРС это главный ориентир: сильные данные сигнализируют о перегреве рынка труда и возможном росте инфляции, что подталкивает к ужесточению политики. Слабые данные, наоборот, повышают вероятность снижения ставок и стимулирования экономики. Доллар и государственные облигации реагируют первыми: укрепление валюты и рост доходности бумаг обычно следуют за сильным отчетом. Фондовый рынок реагирует сложнее: рост занятости поддерживает корпоративные прибыли, но слишком сильные цифры могут вызвать страх повышения ставок и привести к падению котировок. Золото традиционно движется в противофазе к доллару: при сильном NFP оно дешевеет, при слабом — дорожает.

Для трейдеров NFP всегда был источником как возможностей, так и рисков. В XFINE отмечают, что многие опытные игроки предпочитают не открывать позиции в первые минуты после публикации, когда волатильность максимальна, а рынок может резко менять направление. Новички же часто совершают ошибку, стремясь извлечь выгоду из первых секунд реакции. Однако, такой подход редко приносит удачу. Более осторожные стратегии предполагают выжидание и вход в рынок только после того, как сформировался устойчивый паттерн и определилось направление.

Эксперты подчеркивают, что публикация отчета — это проверка дисциплины. Комментатор CNBC Стив Лайзман называет NFP настоящим стресс-тестом для трейдера: кто умеет контролировать эмоции, тот выигрывает на дистанции. Трейдер Джон Картер отмечает, что первые 15−20 минут после публикации — время хаоса, когда рынок ведет себя непредсказуемо. Валютный стратег Rabobank Джейн Фоули подчеркивает, что важнее не сами цифры, а реакция рынка в течение последующих часов и дней, поскольку именно она отражает реальные ожидания инвесторов.

В XFINE подчеркивают, что NFP — это не просто статистический показатель, а ключевой индикатор состояния американской и мировой экономики. Его публикация ежемесячно становится событием, к которому готовятся трейдеры по всему миру. Игнорировать его невозможно, ведь на данных по занятости строится значительная часть прогнозов и стратегий. Для долгосрочных инвесторов NFP дает понимание устойчивости экономики и вероятных шагов ФРС. Для краткосрочных трейдеров это проверка дисциплины, выдержки и умения работать с риском. И если рынок труда был главным показателем во времена Великой депрессии, то и сегодня, спустя почти век, он остается барометром, который указывает направление движения мировой финансовой системы.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
