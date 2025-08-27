Выплаты для ВПЛ продлили еще на полгода, но изменили условия

В августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых ВПЛ из наиболее уязвимых категорий, получавших выплату предыдущие три шестимесячных периода, но Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Речь о лицах с инвалидностью I — III группы, семьях с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьях, в составе которых только нетрудоспособные лица и т. д.

Ряд изменений о назначении выплат на проживание для ВПЛ

наличие средств на депозитном счете свыше 100 тыс. грн теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа:

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему пособия в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему пособия возобновляется (с того месяца, в котором человек начал работать).

Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Напоминаем, что размер выплат составляет:

2 тыс грн — на одного взрослого человека

3 тыс грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью-ВПЛ.

Помощь выплачивается ежемесячно, на каждого члена семьи ВПЛ, из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.