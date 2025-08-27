Биткоин и Ethereum ETF растут, разработчик LIBRA заработал $12 млн на мемкоини Канье: что нового

Акции Sharps Technology взлетели на 40% после объявления об инвестициях в Solana

Компания Sharps Technology, производящая медицинское оборудование, объявила о привлечении $400 млн для создания корпоративного резерва на основе криптовалюты Solana (SOL). Эта новость мгновенно вызвала положительную реакцию инвесторов: акции компании на бирже Nasdaq выросли на 40,7%, сообщает Incrypted.

Денежные средства были привлечены в рамках частного размещения акций (PIPE), и ожидается, что соглашение будет завершено до 28 августа 2025 года. Среди инвесторов — известные криптофонды и компании, такие как ParaFi, Pantera, Monarq, FalconX, CoinFund и другие. Вырученные деньги Sharps Technology направит на покупку Solana и общие корпоративные цели.

Компания также подписала письмо о намерениях с Solana Foundation, согласно которому последняя обязуется продать монеты SOL на сумму $50 млн со скидкой 15% от средневзвешенной цены за последние 30 дней.

По словам исполнительного председателя Sharps Technology Пола Даннера, компания стремится стать «крупнейшим казначейством Solana». Эту амбициозную цель усилит присоединение к команде Джеймса Чжана, соучредителя Jambo, который вступит в должность советника и будет работать над расширением криптопортфеля.

Биткоин и Ethereum ETF продолжают привлекать капитал, несмотря на коррекцию на рынке.

Несмотря на значительную коррекцию на криптовалютном рынке 26 августа 2025, спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина и Ethereum демонстрируют положительную динамику притока капитала.

По данным платформы SoSoValue, чистый приток средств у биткоин-ETF за сутки составил $88,2 млн. Это второй день подряд, когда сектор показывает положительный результат, после привлечения $219 млн в начале недели. Наибольшее количество инвестиций получили фонды IBIT ($45,34 млн) и FBTC ($14,52 млн).

Сектор Ethereum-ETF показал еще более впечатляющую динамику: в сутки чистый приток капитала составил $455 млн. Это уже четвертый день подряд, когда инвесторы вкладывают средства в эти фонды. В общей сложности за этот период в них поступило около $1,5 млрд. Лидерами по притоку стали фонды ETHA ($323,05 млн) и FETH ($85,52 млн).

Также положительная динамика замечена на рынке Гонконга, где спотовые фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали приток капитала впервые за долгое время.

На фоне этих событий поставщики фондов в США активизировались, подавая новые заявки на продукты на базе альтокинов. Эксперты ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить эти продукты уже в середине октября. Эта тенденция свидетельствует о росте интереса институциональных инвесторов к криптоактивам, несмотря на их волатильность.

Bitwise подала первую в США заявку на спотовый ETF на основе Chainlink (LINK)

Инвестиционная компания Bitwise подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на регистрацию первого в стране спотового биржевого фонда (ETF) на базе криптовалюты Chainlink (LINK).

Фонд под названием Bitwise Chainlink ETF будет иметь целью предоставить инвесторам прямой доступ к LINK. Он будет инвестировать непосредственно в криптоактив, что делает его спотовым.

Согласно заявке, хранителем активов выступит Coinbase Custody, а основным агентом — сама биржа Coinbase. Важно, что выпуск и погашение акций фонда будут производиться в наличной форме.

В заявке пока не указано название биржи, где будет торговаться фонд, и его тикер. Также не упоминается функция стейкинга, хотя ранее SEC заявляла, что стейкинг не нарушает законодательство.

Если Bitwise получит одобрение, этот фонд станет первым спотовым LINK-ETF в США. В настоящее время крупнейший аналогичный продукт, 21Shares Chainlink ETP, торгуется в Европе и имеет объем активов в управлении в $49,5 млн.

Разработчик LIBRA заработал $12 млн на мемкоини Канье Веста

Эксперты платформы Bubblemaps обнаружили, что Хейден Дэвис, один из основателей скандального проекта LIBRA, заработал около $12 млн на мемкоине YZY, связанном с рэпером Канье Вестом (Йе).

Аналитики Bubblemaps отследили, что за сутки до официального запуска YZY на несколько криптоадресов поступили крупные суммы с централизованных бирж. Дальнейший анализ показал, что этот «кластер» кошельков принадлежит Дэвису, о чем свидетельствуют транзакции и общие депозиты.

Bubblemaps не утверждают, что Дэвис был инсайдером, но обращают внимание на интересный факт: его кошельки начали покупать токен YZY уже через минуту после официального анонса.

На сделках с токеном YZY Дэвис, по данным Bubblemaps, получил около $12 млн чистой прибыли.