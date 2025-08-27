Биткоин и Ethereum ETF растут, разработчик LIBRA заработал $12 млн на мемкоини Канье: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2025, 11:04 Читати українською

Биткоин и Ethereum ETF растут, разработчик LIBRA заработал $12 млн на мемкоини Канье: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Акции Sharps Technology взлетели на 40% после объявления об инвестициях в Solana

Компания Sharps Technology, производящая медицинское оборудование, объявила о привлечении $400 млн для создания корпоративного резерва на основе криптовалюты Solana (SOL). Эта новость мгновенно вызвала положительную реакцию инвесторов: акции компании на бирже Nasdaq выросли на 40,7%, сообщает Incrypted.

Денежные средства были привлечены в рамках частного размещения акций (PIPE), и ожидается, что соглашение будет завершено до 28 августа 2025 года. Среди инвесторов — известные криптофонды и компании, такие как ParaFi, Pantera, Monarq, FalconX, CoinFund и другие. Вырученные деньги Sharps Technology направит на покупку Solana и общие корпоративные цели.

Компания также подписала письмо о намерениях с Solana Foundation, согласно которому последняя обязуется продать монеты SOL на сумму $50 млн со скидкой 15% от средневзвешенной цены за последние 30 дней.

По словам исполнительного председателя Sharps Technology Пола Даннера, компания стремится стать «крупнейшим казначейством Solana». Эту амбициозную цель усилит присоединение к команде Джеймса Чжана, соучредителя Jambo, который вступит в должность советника и будет работать над расширением криптопортфеля.

Биткоин и Ethereum ETF продолжают привлекать капитал, несмотря на коррекцию на рынке.

Несмотря на значительную коррекцию на криптовалютном рынке 26 августа 2025, спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина и Ethereum демонстрируют положительную динамику притока капитала.

По данным платформы SoSoValue, чистый приток средств у биткоин-ETF за сутки составил $88,2 млн. Это второй день подряд, когда сектор показывает положительный результат, после привлечения $219 млн в начале недели. Наибольшее количество инвестиций получили фонды IBIT ($45,34 млн) и FBTC ($14,52 млн).

Сектор Ethereum-ETF показал еще более впечатляющую динамику: в сутки чистый приток капитала составил $455 млн. Это уже четвертый день подряд, когда инвесторы вкладывают средства в эти фонды. В общей сложности за этот период в них поступило около $1,5 млрд. Лидерами по притоку стали фонды ETHA ($323,05 млн) и FETH ($85,52 млн).

Также положительная динамика замечена на рынке Гонконга, где спотовые фонды на базе биткоина и Ethereum зафиксировали приток капитала впервые за долгое время.

На фоне этих событий поставщики фондов в США активизировались, подавая новые заявки на продукты на базе альтокинов. Эксперты ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить эти продукты уже в середине октября. Эта тенденция свидетельствует о росте интереса институциональных инвесторов к криптоактивам, несмотря на их волатильность.

Bitwise подала первую в США заявку на спотовый ETF на основе Chainlink (LINK)

Инвестиционная компания Bitwise подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на регистрацию первого в стране спотового биржевого фонда (ETF) на базе криптовалюты Chainlink (LINK).

Фонд под названием Bitwise Chainlink ETF будет иметь целью предоставить инвесторам прямой доступ к LINK. Он будет инвестировать непосредственно в криптоактив, что делает его спотовым.

Согласно заявке, хранителем активов выступит Coinbase Custody, а основным агентом — сама биржа Coinbase. Важно, что выпуск и погашение акций фонда будут производиться в наличной форме.

В заявке пока не указано название биржи, где будет торговаться фонд, и его тикер. Также не упоминается функция стейкинга, хотя ранее SEC заявляла, что стейкинг не нарушает законодательство.

Если Bitwise получит одобрение, этот фонд станет первым спотовым LINK-ETF в США. В настоящее время крупнейший аналогичный продукт, 21Shares Chainlink ETP, торгуется в Европе и имеет объем активов в управлении в $49,5 млн.

Разработчик LIBRA заработал $12 млн на мемкоини Канье Веста

Эксперты платформы Bubblemaps обнаружили, что Хейден Дэвис, один из основателей скандального проекта LIBRA, заработал около $12 млн на мемкоине YZY, связанном с рэпером Канье Вестом (Йе).

Аналитики Bubblemaps отследили, что за сутки до официального запуска YZY на несколько криптоадресов поступили крупные суммы с централизованных бирж. Дальнейший анализ показал, что этот «кластер» кошельков принадлежит Дэвису, о чем свидетельствуют транзакции и общие депозиты.

Bubblemaps не утверждают, что Дэвис был инсайдером, но обращают внимание на интересный факт: его кошельки начали покупать токен YZY уже через минуту после официального анонса.

На сделках с токеном YZY Дэвис, по данным Bubblemaps, получил около $12 млн чистой прибыли.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами