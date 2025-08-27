Курс валют: доллар и евро в банках подешевели

В среду, 27 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 8 копеек в продаже. Евро потеряло 12 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 9 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,11−41,62 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,37, евро — 48,11−48,33 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,06−48,08 грн/евро.

