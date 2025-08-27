За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1078750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 августа: 920 российских оккупантов и 194 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1078750 (+920) человек
- танков — 11135 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23178 (+0) ед
- артиллерийских систем — 32024 (+45) ед
- РСЗО — 1472 (+0) ед
- средства ПВО — 1212 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53636 (+194)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59887 (+118)
- специальная техника — 3950 (+0)
Источник: Минфин
