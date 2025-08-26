Министерство финансов 26 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,03 млрд грн в эквиваленте, что на 0,79 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,24 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 9 миллиардов от продажи облигаций
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,04 млрд грн под 16,35% с погашением 14 октября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);
- 797,39 млн грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 967,34 млн грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,79%).
В иностранной валюте:
- $101,94 млн под 4,08% с погашением 18 марта 2027 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 4,15%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
