К закрытию межбанка 25 августа курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Европейская валюта подорожала на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 26 августа
|
Закрытие 26 августа
|
Изменения
|
41,37/41,42
|
41,35/41,38
|
2/4
|
48,08/48,13
|
48,18/48,20
|
10/7
Средний курс на наличном рынке: 41,15−41,70 грн/доллар, 48,02−48,59 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,37, евро — 48,20−48,35 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии