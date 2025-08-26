Sony упростила возврат средств в PlayStation Store

Компания Sony упростила процедуру возврата средств в PlayStation Store. Теперь игрокам не нужно обращаться в службу поддержки или общаться с оператором. Об этом говорится в сообщении службы поддержки PlayStation Store.

Запрос на возврат можно оформить непосредственно в приложении PlayStation или на сайте.

Как получить средства

Зайдите в аккаунт PlayStation.

Откройте историю транзакций.

Выберите товар.

Нажмите кнопку «Заказать возмещение» (Request Refund).

Условия возврата остались неизменными

Несмотря на упрощение процедуры сама политика возврата PlayStation не изменилась. Денежные средства можно вернуть только при условии, что с момента покупки не прошло 14 дней, и игра не была загружена или запущена в стриминге. В отличие от платформ Steam или GOG, в PlayStation Store до сих пор нельзя вернуть деньги за уже загруженную игру.

Это обновление является частью общего плана Sony по улучшению сервиса. Компания обещает и дальше работать над удобством PlayStation Store.