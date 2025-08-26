Компания Sony упростила процедуру возврата средств в PlayStation Store. Теперь игрокам не нужно обращаться в службу поддержки или общаться с оператором. Об этом говорится в сообщении службы поддержки PlayStation Store.
Sony упростила возврат средств в PlayStation Store
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Запрос на возврат можно оформить непосредственно в приложении PlayStation или на сайте.
Как получить средства
- Зайдите в аккаунт PlayStation.
- Откройте историю транзакций.
- Выберите товар.
- Нажмите кнопку «Заказать возмещение» (Request Refund).
Условия возврата остались неизменными
Несмотря на упрощение процедуры сама политика возврата PlayStation не изменилась. Денежные средства можно вернуть только при условии, что с момента покупки не прошло 14 дней, и игра не была загружена или запущена в стриминге. В отличие от платформ Steam или GOG, в PlayStation Store до сих пор нельзя вернуть деньги за уже загруженную игру.
Это обновление является частью общего плана Sony по улучшению сервиса. Компания обещает и дальше работать над удобством PlayStation Store.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии