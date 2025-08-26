Multi от Минфин
26 августа 2025, 15:38 Читати українською

Каждая третья тонна кофе завозится в Украину нелегально — Гетманцев

Каждая третья тонна кофе в Украину ввозится нелегально, только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда гривен в год. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Каждая третья тонна кофе в Украину ввозится нелегально, только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда гривен в год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нардеп обратился в Государственную таможенную службу и Бюро экономической безопасности с призывом обратить внимание на ситуацию.

«Три тысячи тонн нелегального кофе (или каждая третья тонна) в год ввозится в Украину контрабандой мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей. Под видом цикория, объем ввоза (вы же правда стали пить цикорий вместо воды?) которого вырос за два года в разы. Или вообще в черную», — отметил он.

Далее, по его словам, этот кофе либо реализуется за кэш, либо упаковывается под международные бренды и тоже реализуется за наличные деньги.

«И это не только Столичка, Волынская в Киеве, или „Седьмой Километр“ в Одессе. Это и многочисленные сети фуд-ритейла, измельченные на ФЛП», — отметил нардеп.

«Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но к тому же потребитель получает некачественный, контрафактный товар. Несостоятельность государства к противостоянию мошенникам или способность некоторых „государств“ к участию в них — впечатляет», — добавил глава профильного комитета Совета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Fuzzy
Fuzzy
26 августа 2025, 16:10
#
«Неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких „державників“ до участі в них — вражає» — ого, пан Данило шаблю витягнув?
+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
26 августа 2025, 17:28
#
Треба ввести акциз на каву, яка ввозиться легально
+
+15
3212242
3212242
26 августа 2025, 18:01
#
Потрібно запровадити реєстр і обов’язкову реєстрацію продукції Jacobs для боротьби з нелегальним товаром. Купив пачку — звірив з реєстром.
+
0
veritas69
veritas69
26 августа 2025, 19:11
#
Потрібно захистити Українську каву від засилля польської кави
