Каждая третья тонна кофе завозится в Украину нелегально — Гетманцев

Каждая третья тонна кофе в Украину ввозится нелегально, только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда гривен в год. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

Нардеп обратился в Государственную таможенную службу и Бюро экономической безопасности с призывом обратить внимание на ситуацию.

«Три тысячи тонн нелегального кофе (или каждая третья тонна) в год ввозится в Украину контрабандой мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей. Под видом цикория, объем ввоза (вы же правда стали пить цикорий вместо воды?) которого вырос за два года в разы. Или вообще в черную», — отметил он.

Далее, по его словам, этот кофе либо реализуется за кэш, либо упаковывается под международные бренды и тоже реализуется за наличные деньги.

«И это не только Столичка, Волынская в Киеве, или „Седьмой Километр“ в Одессе. Это и многочисленные сети фуд-ритейла, измельченные на ФЛП», — отметил нардеп.

«Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но к тому же потребитель получает некачественный, контрафактный товар. Несостоятельность государства к противостоянию мошенникам или способность некоторых „государств“ к участию в них — впечатляет», — добавил глава профильного комитета Совета.