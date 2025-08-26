В Малайзии запустили первый в мире банк на основе искусственного интеллекта

Малайзийская группа YTL в партнерстве с сингапурской технологической компанией Sea Ltd запустила Ryt Bank — банковское приложение, которое позиционирует себя как первый в мире банк на основе искусственного интеллекта (AI), пишет Nikkei .

Что известно

«В сердце Ryt Bank — Ryt AI, круглосуточный банковский ассистент на базе ILMU, первой в Малайзии большой языковой модели собственной разработки», — отмечено в пресс-релизе Ryt.

Ассистент может читать и оплачивать счета, отслеживать расходы, объяснять финансовые основы простыми словами и работать через голосовые команды для переводов. Приложение поддерживает малайский и английский языки (в том числе местную версию — манглиш); в сентябре планируют добавить китайский.

Искусственный интеллект в Ryt Bank является не просто дополнительной функцией, а составляет основу всех банковских операций — от обычных разговоров до анализа затрат и финансового планирования.

В Ryt Bank предлагают депозитные счета с процентной ставкой до 4% с ежедневным начислением и без блокирования средств и кредиты до 1499 рингитов (350 долларов) без документов и с нулевой процентной ставкой в случае погашения в течение первого месяца.

YTL и Sea получили лицензию цифрового банка от Центробанка Малайзии в апреле 2022 года, в декабре 2024 Министерство финансов Малайзии выдало разрешение на начало работы.