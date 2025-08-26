BingX AI достиг 2 миллионов пользователей и 20 миллионов запросов всего за 100 дней

ПАНАМА, 26 августа 2025 г. — BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, сегодня объявила о значительном достижении своего ИИ-ассистента для трейдинга — BingX AI, который с момента запуска в мае превысил 2 миллиона пользователей и обработал 20 миллионов запросов.

BingX AI создан как комплексная интеллектуальная экосистема, основанная на мультимодельных ИИ-движках и обширных массивах данных. Его уникальной особенностью являются пять ИИ-аватаров, разработанных для сопровождения пользователей на разных этапах их трейдингового пути — от анализа рынка и разработки стратегии до исполнения сделок и мониторинга в реальном времени.

Аналитик: Расшифровывает рынок, превращая сложные графики и данные в понятные, практические торговые инсайты с помощью AI-инструментов: анализ свечей, рынка, сделок и токенов.

Стратег: Создает персонализированные стратегии и прогнозы, помогая пользователям торговать умнее с помощью AI Trade Review и Trend Forecasting.

Рекомендатель: Подбирает токены, трейдеров и новости, которые наилучшим образом соответствуют торговому профилю пользователя, используя Pro Trader Recommender, AI News Briefing и Trading Analysis.

Защитник: Определяет риски и моделирует возможные исходы для защиты портфеля пользователя с помощью Smart Position Analysis.

Монитор: Отслеживает движения рынка и ставки финансирования, чтобы держать пользователя в курсе событий в реальном времени благодаря Market и New Token Analysis.

Вивьен Лин, директор по продукту BingX, отметила:

«ИИ меняет представление о возможностях в цифровой торговле активами не заменяя, а усиливая человеческие решения за счет интеллекта в реальном времени. BingX AI помогает превратить потенциал искусственного интеллекта в реальную пользу: мы даем пользователям контекст, ясность и уверенность в рамках единой платформы. Преодоление отметки в два миллиона пользователей — это только начало. Наша цель — сделать интеллектуальную и доступную торговлю стандартом для всех и везде. В ближайшие недели трейдеры получат доступ к новым ИИ-возможностям, поскольку BingX продолжает расширять роль платформы на стыке инноваций и удобства.»

BingX AI является ключевым элементом AI Evolution Strategy — инициативы объемом $300 млн, направленной на внедрение искусственного интеллекта во все аспекты платформы. Объединяя разрозненные торговые инструменты в единую интеллектуальную экосистему, BingX предоставляет трейдерам любого уровня профессиональные инсайты, поддержку в принятии решений и уверенность в своих действиях.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX — ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. BingX предлагает комплекс продуктов и сервисов с поддержкой ИИ, включая деривативы, спотовую и копи-торговлю, удовлетворяя потребности как новичков, так и профессионалов. Компания стремится создать надежную и интеллектуальную торговую платформу, предоставляя пользователям инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности. В 2024 году BingX стала официальным криптобиржевым партнером футбольного клуба «Челси», сделав яркий шаг в мир спортивного спонсорства.

