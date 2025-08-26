Биткоин упал ниже $109 000, Pantera Capital хочет купить Solana на $1,25 млрд: что нового

Биткоин упал ниже $109 000: потери трейдеров превысили $940 млн

После достижения рекордного максимума более чем в $124 000 14 августа, биткоин продолжил коррекцию, и 26 августа его цена упала до $108 666. Это падение спровоцировало масштабные ликвидации на рынке фьючерсов. Об этом сообщает Incrypted.

Общие потери трейдеров составили $940,89 млн. Наибольшие убытки понесли владельцы лонговых позиций (которые ставили на рост цены) — $828,88 млн, в то время как холдеры шортовых позиций потеряли $112,01 млн.

В общей сложности убытки зафиксировали 205 879 трейдеров. Наибольшие ликвидации произошли по фьючерсным контрактам на биткоин и Ethereum, которые составили $277,92 млн и $320,14 млн соответственно.

Падение цены отразилось и на рыночных настроениях: индекс страха и алчности снизился на 10 пунктов, достигнув отметки 43, что свидетельствует о преимуществе страха на крипторинку.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $110 305, а его доминирование на рынке составляет 58,58%.

Pantera Capital хочет привлечь $1,25 млрд для покупки Solana

Инвестиционная компания Pantera Capital рассматривает возможность привлечения $1,25 млрд для создания новой публичной структуры под названием Solana Co. Об этом сообщило издание Decrypt, ссылаясь на отчет, полученный от The Information.

Согласно плану, Pantera Capital намерена выкупить одну из котирующихся компаний Nasdaq и превратить ее в Solana Co., которая будет использовать монеты Solana как основной резервный актив. Если это соглашение состоится, Solana Co. может стать крупнейшим корпоративным владельцем Solana среди публичных компаний.

Привлечение капитала будет происходить в два этапа:

Первый этап: привлечение $500 млн.

Второй этап: дополнительные $750 млн из-за выпуска токен-варрантов.

Кроме того, в августе 2025 года Pantera Capital уже инвестировала около $300 млн в так называемые Digital Asset Treasuries (DAT) — специальные структуры, хранящие криптовалюты для получения прибыли. В портфель Pantera DAT входят восемь криптовалют, в том числе и Solana.

Webull возвращает торговлю криптовалютами для клиентов из США

Брокерская компания Webull снова открывает доступ к торговле криптовалютами для своих американских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании. Услуга будет доступна с понедельника.

Webull временно прекратил криптосервисы в 2023 году из-за планов провести первоначальное публичное размещение акций (IPO) в США. По словам генерального директора американского подразделения компании Энтони Дениера, возобновление услуги является ответом на запросы пользователей и первым шагом в «полномасштабном глобальном движении» в области цифровых активов.

В обновленной версии платформы будет доступно более 50 криптовалют, включая биткоин, Ethereum и Solana. В общей сложности Webull обслуживает более 24 миллионов пользователей по всему миру.

Дениер отметил, что в прошлом году компания столкнулась с юридической неопределенностью касательно криптовалют. Однако, по его словам, текущий политический климат в Вашингтоне демонстрирует большую открытость к индустрии, чем при администрации Джо Байдена.

Эксменеджеры Bitmain инвестируют $1 млрд в BNB, создавая «Berkshire Hathaway для экосистемы»

Инвестиционная компания B Strategy, основанная бывшими топ-менеджерами Bitmain, объявила о создании новой компании, которая будет аккумулировать активы в токене BNB. Проект планирует выйти на Nasdaq и привлечь $1 млрд. инвестиций, сообщает The Block.

В B Strategy назвали новую структуру «аналогом Berkshire Hathaway для экосистемы BNB». Компания не только будет формировать крипторезервы, но и будет инвестировать в развитие блокчейн-инфраструктуры, предоставлять гранты и поддерживать инициативы сообщества.

Интересно, что этот амбициозный проект уже получил поддержку от венчурного фонда YZi Labs, основанного соучредителями Binance Чанпеном Чжао и Хэ И.

Новость не повлекла за собой значительных колебаний курса BNB. Хотя 22 августа монета обновила исторический максимум на уровне $899, к моменту написания материала ее цена снизилась до $869.

Эта инициатива проходит на фоне активности и других компаний на крипторынку: