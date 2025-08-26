Во вторник, 26 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: евро в банках и обменниках подешевело
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро потерял 13 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,68 грн. Евро покупают за 48,07 грн, а продают за 48,72 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,13−48,37 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,08−48,13 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии