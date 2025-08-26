Курс валют: евро в банках и обменниках подешевело

Во вторник, 26 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро потерял 13 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,68 грн. Евро покупают за 48,07 грн, а продают за 48,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,13−48,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,08−48,13 грн/евро.

