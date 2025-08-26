Доступ к Starlink для Украины не отключат. В Польше опровергли информацию

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, финансируемого польской стороной. Об этом он написал в соцсети Х.

Что известно

Богуцкий опроверг информацию министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink из-за недавнего вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Panie Wicepremierze @KGawkowski , powinien Pan walczyć z manipulacją и dezinformacją w sieci, а не tworzyć.

Weto Pana Prezydenta @NawrockiKn NIE wyłącza Internet Starlink Ukrainie, ponieważ koszty té łączności finansowane s w w oparciu o zápisы obecnie obowiązującej ustawy, a… — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 25, 2025

Он отметил, что указанное вето не может отключить Украину от интернета Starlink, ведь расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а «проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей».

Согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

По словам Богуцкого, парламент «эффективно» проработает президентскую инициативу в сентябре — до исчерпания предельного срока.

У президента Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о якобы «конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте».

Глава Канцелярии президента Польши также обвинил министра цифровизации страны в манипуляциях и дезинформации.

«Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами», — возмутился Богуцкий.