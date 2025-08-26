Multi от Минфин
українська
26 августа 2025, 8:19 Читати українською

Доступ к Starlink для Украины не отключат. В Польше опровергли информацию

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, финансируемого польской стороной. Об этом он написал в соцсети Х.

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, финансируемого польской стороной.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Богуцкий опроверг информацию министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink из-за недавнего вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Он отметил, что указанное вето не может отключить Украину от интернета Starlink, ведь расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а «проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей».

Читайте: Президент Польши наложил вето на закон о поддержке безработных украинцев и финансировании Starlink

Согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

По словам Богуцкого, парламент «эффективно» проработает президентскую инициативу в сентябре — до исчерпания предельного срока.

У президента Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о якобы «конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте».

Глава Канцелярии президента Польши также обвинил министра цифровизации страны в манипуляциях и дезинформации.

«Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами», — возмутился Богуцкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
