За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1076940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 августа: 890 российских оккупантов и 95 БПЛА
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1077830 (+890) человек
- танков — 11134 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23178 (+3) ед
- артиллерийских систем — 31979 (+33) ед
- РСЗО — 1472 (+0) ед
- средства ПВО — 1211 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53442 (+95)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59769 (+97)
- специальная техника — 3950 (+2)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии