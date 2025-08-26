Курс доллара США снизился после увольнения Трампом главы ФРС Кук

Курс доллара США ослаб во вторник после того, как президент Дональд Трамп уволил Лизу Кук, одного из руководителей Федеральной резервной системы, из-за предполагаемого мошенничества с ипотекой, что усилило опасения по поводу независимости центрального банка. Об этом пишет Reuters.

Падение доллара

Индекс USD, который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине основных валют, упал на 0,2% в ходе азиатской сессии.

Фьючерсы на Индекс USD также торговались на 0,2% ниже по состоянию на 04:24.

Доходность казначейских облигаций сначала снизилась, но затем умеренно выросла, при этом 10-летняя базовая доходность выросла на 0,3% до 4,2887%.

Трамп в письме, опубликованном в социальных сетях, заявил, что существуют «достаточные основания» для отстранения Кук.

Кук, первая афроамериканка, вошедшая в совет директоров ФРС, была отстранена от должности после обвинений в том, что она сделала ложные заявления в ипотечных документах.

Японская иена укрепилась по отношению к доллару, пара USD/JPY упала на 0,4%.

