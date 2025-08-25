К закрытию межбанка 25 августа курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Европейская валюта подешевела на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар подорожал на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 25 августа
|
Закрытие 25 августа
|
Изменения
|
41,35/41,38
|
41,37/41,42
|
2/4
|
48,45/48,47
|
48,41/48,46
|
4/1
Средний курс на наличном рынке: 41,12−41,66 грн/доллар, 48,10−48,75 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,39, евро — 48,30−48,45 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии