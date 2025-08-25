Национальный банк Украины установил на 26 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,43 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 14 копеек.
Доллар и евро резко подорожали: НБУ установил курсы валют на вторник
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 26 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).
Официальный курс евро будет составлять 48,4731 грн за 1 евро (+0,5631 грн).
Источник: Минфин
