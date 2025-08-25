Курс валют: евро в банках подскочил на 17 копеек

В понедельник, 25 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро добавил 10 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,06−41,62 грн. Евро покупают за 47,92 грн, а продают за 48,54 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,30−48,49 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,45−48,47 грн/евро.

