За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1076940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 августа: 870 российских оккупантов и 291 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1076940 (+870) оси
- танков — 11130 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23175 (+8) ед
- артиллерийских систем — 31946 (+48) ед
- РСЗО — 1472 (+0) ед
- средства ПВО — 1211 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53347 (+291)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерн — 59672 (+79)
- специальная техника — 3948 (+4)
Источник: Минфин
