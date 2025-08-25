НБУ сократил продажу валюты из резервов до $551 миллиона в неделю

Национальный банк Украины на прошлой неделе (18−22 августа) продал на межбанке $551,15 млн, при этом не покупал валюту. Об этом говорится в данных НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным, в течение недели продал на межбанке $551,15 млн, что на $56,65 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом через неделю Нацбанк не покупал валюты.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту